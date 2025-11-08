У шиномонтажных мастерских сейчас, что называется, «кипит» работа: почувствовав риск обледеневших дорог, автолюбители выстраиваются в очередь, чтобы заменить летнюю резину на зимнюю. Стоимость услуг стартует от 8 000 тг и зависит от диаметра колёс.

Сергей Гадков, руководитель центра шиномонтажа:

«Если отдельно, балансировка стоит 1 000 тг за колесо. А полный комплекс — снятие, разбортировка, бортировка, балансировка и установка на автомобиль — входит в общую сумму. При необходимости меняем золотники, соски и всё, что требуется для полноценного обслуживания».

По словам специалиста, бережное обращение и правильная эксплуатация заметно продлевают срок службы шин: комплект при должном уходе может отходить три и более сезонов. При выборе, особенно в бюджетном сегменте, он советует смотреть на состав:

«На упаковке указана доля резины и используемые материалы. Чем больше резины, тем лучше шина ведёт себя зимой: пластик на морозе дубеет и становится скользким, это опасно».

В полиции напоминают: переход на зимние шины — не только вопрос комфорта, но и безопасности. Во время недавней метели патрульные предупреждали о сложных условиях и советовали воздержаться от дальних поездок. С 1 декабря начнут действовать меры ответственности за езду на летней резине.

Ерлик Сураганов, старший инспектор батальона патрульной полиции УП Костаная:

«С 1 декабря водители, которые не переобуют машины с летней на зимнюю резину, будут привлечены к ответственности — штраф 5 МРП. В сокращённом порядке это составит 9 830 тг, полная сумма — порядка 19 000 тг. При повторном нарушении в течение года штраф — 20 МРП (около 78,5 тыс. тг)».

Правоохранители подчёркивают: требование направлено на снижение риска ДТП в условиях пониженных температур, осадков и гололёда. Водителям рекомендуют не затягивать с заменой шин, проверять давление и балансировку колёс, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Не выкладывайте детей: даже «замазанные» кадры распознаются Комитет по охране прав детей Министерства просвещения призвал пользователей соцсетей воздержаться от публикации материалов с...

Кому могут запретить въезд в РК - МВД В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких случаях принимаются меры по ограничению въезда в страну....

В Костанайской области спасатели извлекли мужчину из колодца В селе Карасу Костанайской области по улице Исакова, на территории частного домовладения, силами МЧС проведены...