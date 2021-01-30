В Костанае охранники караоке-бара вытолкали мониторинговую группу

Охранники заведения силой вытолкали трех женщин, которые работали в составе группы, при этом у представителя прессы забрали сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В Департаменте полиции сообщили, что при проведении рейда, сотрудники мониторинговой группы столкнулись с воспрепятствованием их деятельности. Сообщение об этом поступило в полицию на «102». На место прибыли наряды полиции. В настоящее время всем действиям уже дается правовая оценка.

«В частности, в отношении двух охранников, которые применили силу к сотрудникам мониторинговой группы уже начато досудебное расследование по статье 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью». В рамках расследования будет назначены экспертизы. При проведении рейда было выяснено, что при запрете работы увеселительных заведений там находилось более 60 человек, в том числе и несовершеннолетние», — сообщили в пресс-службе.

По факту нарушения карантинных мер и допущения нахождения несовершеннолетних в развлекательном заведении в ночное время в собраны административные материалы. Также в отношении родителей несовершеннолетней составлен административный протокол по ст. 442 ч.1 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях». К ответственности привлекается и администратор заведения, за то, что в заведении находились подростки.

Напомним, что Костанайская область находится в красной зоне с января 2021 года. С начала года к ответственности уже привлечено 211 нарушителей карантинного режима. Напомним, что данное заведение неоднократно нарушало карантинные меры и материал о приостановлении их деятельности находится в Специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области.

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