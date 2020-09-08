В Костанае около 6 тысяч воспитанников детсада занимаются дистанционно

Для детей в Костанае организовали дистанционное обучение. С середины августа все детские сады работают в двух форматах. Это дежурные группы и дистанционка. Почти 6 тысяч дошколят остаются дома. Для них воспитатели ежедневно готовят 15-минутные презентации, обучающие видео и задания по разным темам, передает alau.kz

Обычно в детский сад номер 3 ходит около 200 детей. Но сейчас количество малышей здесь сократилось почти в два раза. Дело в том, что в нынешних условиях детские садики и мини-центры, работают в таких же форматах как и школы — есть дежурные группы и дистанционные.

«Детский сад начал у нас работать с 18 августа, согласно приложению №14 главного госсанврача РК по постановлению №43, от 26 июня 2020 года. Мы создали 8 групп, в каждой группе не более 15 детей», — рассказала директор ясли-сада №3 отдела образования акимата г.Костанай Кенжегуль Хамзина.

Распорядок дня в детском саду особо не отличается от того, что был раньше: развивающие занятия, прием пищи, прогулка, сончас. Но вот правила несколько изменились. Родители больше не заходят в здание сада. Они доводят детей до двери, там медработник проверяет температуру каждого ребенка, следит за обработкой рук, а после ребенка проводят в группу. Несколько раз в помещении проводится кварцевание. А вот с другими малышами, теми, кто остался дома, воспитатели тоже поддерживают связь — дистанционную.

«Воспитатели работают по предмету ознакомление с окружающим миром, основы грамоты и основы математики. То есть отправляется задание, выбирается платформа любая доступная для родителей WhatsApp, Facebook, Instagram, то есть как удобно родителям, отправляется задание. Воспитатель заводит определенную папку, где ведет контроль за обратной связью», — поделилась методист ясли-сада Оксана Бабий.

По мере возможности готовое задание родитель может выслать в любое время. А может и не отправлять. В отделе образования пояснили, что дистанционная форма носит для дошкольных учреждений рекомендательный характер.

«Дистанционное обучение рекомендовано для детей старших и предшкольных групп. Это дети 4-6 лет. Воспитатели составляют план занятий, сетку не более 1 занятия в день и длительностью не более 15 минут дистанционно. В формах презентации, текстовых материалов заданий», — пояснила руководитель сектора отдела образования акимата г.Костанай Галина Попова.

В Костанае почти из 11 тысячи детей, охваченных дошкольным образованием, по заявлению родителей, в дежурные группы ходят около 5 тысяч. Это 500 дежурных групп во всех детских садах и мини центрах города. Что касается частных мини центров, то не все из них смогли открыться. Поскольку, там правила работы отличаются — в дежурных группах должно быть не более 5 детей.

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