В Костанае оштрафовали водителя, разбившего в знак протеста свою машину на глазах у полицейских

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
22 декабря в городе Костанае сотрудники полиции остановили транспортное средство А. по улице Каирбекова для вручения уведомления об административном взыскании.
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А., проявляя пренебрежение к окружающим, нарушая нормы поведения в обществе, повредил свой автомобиль, нарушив тем самым общественный порядок и спокойствие физических лиц.
Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай от 23 декабря 2022 года А. признан виновным по ч.1 ст.434 КРКобАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 5 МРП в доход государства.