В Костанае осуждена лже-косметолог

Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. Имея специальность по диплому «Сестринское дело», «косметолог» проводила пациентке медицинские манипуляции, относящиеся к врачебным процедурам. Теперь женщине предстоит выплатить штраф за незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность.

Департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг Костанайской области была проведена проверка по жалобе 45-летней женщины. Как оказалось, потерпевшая с мая по ноябрь 2019 года пользовалась услугами косметолога в одном из салонов города. Женщина получала инъекции, которые разглаживают кожу и убирают морщины.

Осложнения начались уже после нескольких походов в салон. Однако пациентка не обращала на это должного внимания и продолжала получать инъекции. После того, как ее лицо стало неузнаваемым, женщина обратилась в Департамент контроля качества безопасности товаров и услуг Костанайской области. Специалистами ДККБТУ по обращению гражданки была начата проверка.

— В ходе проведенной проверки был выявлен ряд нарушений, — говорит заместитель руководителя ДККБТУ по контролю качества за медицинской деятельностью Жанат Шоким, — индивидуальный предприниматель осуществлял незаконную медицинскую деятельность без государственной лицензии на медицинскую деятельность, также у «косметолога» отсутствовал сертификат специалиста для допуска к клинической практике.

Так как гослицензии на медицинскую деятельность отсутствует, ИП не может использовать лекарственные средства в практической деятельности. С мая 2018 года по решению Коллегии Евразийской экономической комиссии утвержден классификатор видов работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность – 0202400 Косметология. Таким образом, косметологические процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют медицинского контроля. Согласно Санитарным правилам лечебные косметологические процедуры выполняются врачом-дерматологом, а некоторые из них — медицинской сестрой. Процедуры, выполняемые медицинской сестрой, осуществляются по назначению врача, под его наблюдением и руководством.

— Департаментом было наложено административное взыскание на индивидуального предпринимателя за незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность. Копии акта внеплановой проверки были направлены в Департамент полиции для принятия процессуального решения, — говорит Ж.Шоким.

Стоит отметить, что «косметолог» пыталась обжаловать предписание ДККБТУ в судебном органе, однако суд свое решение не изменил, в исковом требовании предпринимателю отказал.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.