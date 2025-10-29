В Костанайской области продолжают исполнять наказания, не связанные с лишением свободы. Осуждённые за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, находящиеся под пробационным контролем, направляются на общественно полезные работы.
Сколько и как работают
По данным костанайской службы пробации, в этом году зарегистрировано свыше 130 осуждённых с наказанием в виде общественных работ. Те, кто имеют работу или учатся, трудятся по 4 часа в день, безработные — по 8 часов. Срок определяется приговором суда и может составлять от 20 до 1000 часов — в зависимости от тяжести деяния (например, за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, побои, хранение небольших доз наркотиков).
Где задействованы
Осуждённые работают в коммунальных организациях: убирают улицы, благоустраивают территории и выполняют иные задачи, не требующие специальной квалификации. Работы не оплачиваются , поскольку являются частью назначенного судом наказания.
Зачем это нужно
В службе пробации подчёркивают, что общественные работы снижают риск рецидива, формируют ответственность и помогают социальной адаптации: у осуждённых меньше времени и возможностей для совершения повторных правонарушений.
Что будет за уклонение
Если осуждённый отказывается выходить на работы или уклоняется от исполнения приговора, ему выносится предупреждение. При невыполнении требований в течение трёх дней материалы направляют в суд для замены наказания на лишение свободы.
Результат
По окончании назначенных часов осуждённые снимаются с учёта службы пробации. В текущем году все направленные на общественные работы граждане выполнили объём, определённый судом.
"Пусть казахстанцы сами решают": депутат против ограничений на использование средств ЕНПФ
"Костанай — центр машиностроения": аким Аксакалов о развитии предприятий
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.