В Костанайской области продолжают исполнять наказания, не связанные с лишением свободы. Осуждённые за уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, находящиеся под пробационным контролем, направляются на общественно полезные работы.

Сколько и как работают

По данным костанайской службы пробации, в этом году зарегистрировано свыше 130 осуждённых с наказанием в виде общественных работ. Те, кто имеют работу или учатся, трудятся по 4 часа в день, безработные — по 8 часов. Срок определяется приговором суда и может составлять от 20 до 1000 часов — в зависимости от тяжести деяния (например, за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, побои, хранение небольших доз наркотиков).

Где задействованы

Осуждённые работают в коммунальных организациях: убирают улицы, благоустраивают территории и выполняют иные задачи, не требующие специальной квалификации. Работы не оплачиваются , поскольку являются частью назначенного судом наказания.

Зачем это нужно

В службе пробации подчёркивают, что общественные работы снижают риск рецидива, формируют ответственность и помогают социальной адаптации: у осуждённых меньше времени и возможностей для совершения повторных правонарушений.

Что будет за уклонение

Если осуждённый отказывается выходить на работы или уклоняется от исполнения приговора, ему выносится предупреждение. При невыполнении требований в течение трёх дней материалы направляют в суд для замены наказания на лишение свободы.

Результат

По окончании назначенных часов осуждённые снимаются с учёта службы пробации. В текущем году все направленные на общественные работы граждане выполнили объём, определённый судом.

