В Костанае от удара молнии зернохранилище разорвало на части

Фото департамент КПБ МЧС РК по Костанайской области
Как сообщает департамент КПБ МЧС РК по Костанайской области, происшествие случилось 1 августа.
Около 21 часов 50 минут на территории мельничного комплекса ТОО произошло обрушение сооружений (двух зернохранилищ).
Предположительная причина – удар молнии. Данный случай классифицируется, как авария.
Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Костанайской области. После установления всех причастных лиц, Департаментом будет создана комиссия по расследованию аварии.
Результаты расследования будут сообщены дополнительно.
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