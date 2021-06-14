В Костанае отключат электричество

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План работ костанайской горэлектросети по Костанаю с 14 по 17 июня с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
с 7 по 11 июня 2021 года с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Джангильдина 1-34, пр. Садовый 26/2-26/36, 28/1-28/31,
с 7 по 11 июня 2021 года с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Садовая 19,21, ул. Комарова 17-63, 106/13-106/26
15 июня 2021 года с 10:00 до 20:00 — спальный сектор: ул. Карбышева 43в,43Б,45.
16 июня 2021 года с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Рабочая 16-44, ул. Каирбекова 181-234, ул. Сьянова 189-219, ул. 5 Апреля 186-237, пр. Абая 292-314, ул. Шипина 46/1-46/10,31/1-31/17,21.23.29.33.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области