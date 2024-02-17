В Костанае откроется ещё одно общежитие для студентов

Студентка Карина уже 3 года переезжает из одной съемной квартиры в другую. Типичная ситуация для приезжего студента. При этом, снять жильё по адекватной цене, говорит девушка, в Костанае практически не возможно.

Зная о нехватке мест в студенческом общежитии, она даже не рассматривала этот вариант.

«В 2021 году на 1 курсе с девочкой я сняла квартиру на плазе за 120 тысяч тенге, в стоимость не входила коммуналка и интернет, добираться в университет было очень затратно и долго. В 2022 году на 2 курсе с этой же девочкой мы сняли квартиру за 150 тысяч тенге, также коммуналку и интернет мы платили отдельно. На 3 курсе в 2023 году нам повезло гораздо больше и через знакомых мы нашли однушку в центре за 110 тысяч тенге», — говорит студентка КРУ им.А.Байтурсынова Карина.

Девушка рассказывает, что несколько её знакомых студентов в поисках жилья неоднократно становились жертвами мошенников. Да и многие арендодатели не хотят сдавать свои квартиры молодым людям. В Костанайском региональном университете 2,5 тысячи приезжих студентов, а мест в имеющемся общежитии 1800. Уже несколько лет вуз в ожидании завершения строительства нового общежития на пересечении улиц Пушкина и Летунова.

«Определенные вопросы были касательно земли. Почему, потому что, там были вопросы, связанные с введением в эксплуатацию, так как он должен был ввестись в эксплуатацию, но земля, она находилась у нас в аренде, земля эта — города. Теперь мы сейчас завершаем процедуру оформления по передаче земли и соответственно, я могу с уверенностью сказать, что уже в сентябре месяце в новом общежитие дети будут заселены», — говорит проректор по академическим вопросам КРУ им.А.Байтурсынова.

А ещё стройка, которая началась в 2021 году, была на время заморожена. Подрядчика, который возводил общежитие, задействовали в строительстве домов в Аулиеколе после крупного пожара в Аманкарагае. В итоге на сегодня строительство общежития завершено, отделочные работы тоже.

«Мебель, оборудование частично закуплено, в течение, наверное, 3-х месяцев мы будем готовы ввести в эксплуатацию и в августе осуществить заселение студентов», — говорит директор подрядной организации Дулат Бримжанов.

Общежитие состоит из 4 корпусов, рассчитано оно на 324 человека, и проживание в нём будет стоить приблизительно 15-20 тысяч тенге в месяц.

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