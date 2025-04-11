В Костанае открылась новая ветеринарная клиника. Организация позиционирует себя социальной. К примеру, средний чек за процедуру стерилизации кошки по городу начинается от 15 тысяч тенге, в то время, как тут это можно сделать за восемь с половиной тысяч.

«Занимаемся в основном хирургическими манипуляциями, стоматологическими манипуляциями, челюстно-лицевой хирургией, но самое распространенное стерилизация и кастрация. При этом удаляем и опухоли, если необходимо определённые кожные проблемы. Терапией, лечением инфекционных болезней мы не занимаемся. Для этого нужен штат врачей, для этого нужны немного другие условия, стационарные условия», — рассказал основатель Костанайского социального центра ветеринарной медицины Иса Цечаев.

Иса Цечаев в ветеринарной медицине уже много лет. Специалист отмечает, что иногда люди не могут позволить для своего питомца даже самую базовую процедуру. В день торжественного открытия, одной из клиенток была Александра Лебединская. Женщина является основателем местного приюта для четвероногих. На днях она нашла на улице маленького щенка, что у нее на руках. А вообще под ее опекой около 260 собак и кошек.

«Чаще всего люди, которые добры к животным они не всегда имеют финансовую возможность для того, чтобы делать те же операции относительно стерилизации, поскольку, если мы возьмем средний чек в городе, то по большому счету ветеринария стоит на ровне с хирургическими операциями людей, поэтому, конечно же, это нужно», — объясняет основатель реабилитационного центра для животных «Надежда Плюс kst» Александра Лебединская.

▶

С марта в Костанае заработала госпрограмма по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных. В этом году на эти цели выделили около 30 миллионов тенге. Приют «Надежда плюс КСТ» в этом году является пунктом временного содержания четвероногих.

«После этого животное отправляется на стерилизацию в социальную клинику и далее возвращается к нам на реабилитационный период. После этого кинологи опять забирают животных и возвращают в естественную среду. Поимка одной собаки занимает от пяти до двух часов, от пяти минут до двух часов. Это на самом деле важно учитывать. Дальше, экстренно бригады выезжают только на алабаев, питбулей либо агрессивных животных», — рассказала замруководителя реабилитационного центра для животных «Надежда Плюс kst» Ольга Соловьева.

Ольга Соловьева отметила, что собак крупных пород, даже после проведения всех процедур, не выпускают. Они могут покинуть приют только, если их кто-то заберет к себе. Также есть другие организации, которые занимаются чипированием животных. Таким образом, все вместе они создают полный цикл отлова, стерилизации, вакцинации, содержания, чипирования и возвращения четвероного в естественную среду

Нацбанк принял решение по базовой ставке Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне...