В Костанае открылось детское отделение реабилитации

Дети с инвалидностью со всего региона с психоневрологическими заболеваниями и патологиями опорно-двигательного аппарата, могут получать там разного рода терапию. В программу реабилитации входит работа с дефектологом и психологом, лечебная физкультура, гидромассаж и другие занятия, согласно индивидуальной программе.

Жулдыз Базарбаева одна из первых начала посещать новое детское реабилитационное отделение, ей 8 лет и у нее заболевание опорно-двигательного аппарата. По словам мамы девочки, условия проживания, специалисты и оборудование нравится и ей и ребенку. Особенно полюбились Жулдыз занятия музыкой.

«Мы утром посыпаемся, завтракаем идем, потом идем к психологу, мы уже давно занимаемся с этим психологом, очень нравится, потом дефектолог, тоже с удовольствием ходит, только мало, 10 дней это очень мало, хотелось бы чуть-чуть побольше для детей, потому что например логопед не хватит времени с ребенком заниматься, потом массаж, лфк как положено, оборудование хорошее,новое»,- говорит мама Жулдыз.

В сфере социальной защиты — это первый реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Сейчас тут проходят реабилитацию 6 детей. Отделение предназначено для детей до 18 лет, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и психоневрологической системы. Дети со всей области могут сюда попасть и получить все услуги абсолютно бесплатно, для них и их родителей предусмотрены индивидуальные комнаты, с санузлом.

«В области социальной защиты детского отделения в рамках реабилитации у нас не было, это вот сейчас мы в этом году на базе реабилитационного центра для инвалидов областного открыли детское отделение на 20 койка мест. Это только начало, хотели бы посмотреть как дети будут получать эти услуги, в рамках реабилитационного центра. Реабилитация проходит 14 дней , работают специалисты узкие, в рамках реабилитационного центра оказывается 8 специальных, социальных услуг», — отмечает заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Алия Мекебаева.

Это сенсорная комната, тут с детьми занимается психолог. Кабинет оснащен оборудованием для стимуляции системы восприятия. В сенсорной комнате дети могут психологически разгрузиться, а после занятий у детей улучшается психо-эмоциональное состояние, снижается беспокойство и агрессия, а также и нормализуется сон. Сейчас проходит занятия по снятию тревожности.

«У Артема тревожность занятие проводилось по снятию тревожности. На игровом материале пескотерапия, которым он с удовольствием играет и уходит тревожность.В нашей сенсорной комнате, проводятся занятия по коррекции поведения детей, коррекция игровой деятельности и по развитию психических процессов — это память, внимание, восприятие, воображение, мышление. Также сенсорная комната способствует быстрейшему восстановлению организма после перенесенных заболеваний»,- рассказывает психолог Лариса Масловец.

Чтобы попасть в это детское реабилитационное отделение, родителям ребенка с инвалидностью необходимо получить в своей поликлинике рекомендации по индивидуальной программе реабилитации, а после обратиться в отдел занятости по месту жительства и написать заявление.

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