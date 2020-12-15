В Костанае открылся цех по производству инвалидных колясок и других средств реабилитации и медизделий

В Костанае открылся цех по производству медицинских средств реабилитации и другого оборудования. Компания, которая займется их изготовлением, говорит, что подобное производство в Казахстане трудно найти. Все дело в том, что цех будет ориентирован на массовый выпуск продукции и сможет довести свой ассортимент до 30 различных наименований, передает alau.kz

Лазерные станки, трубогибы и другое современное оборудование из России, Китая и Турции. Все это появилось в новом цеху костанайской компании «ФортунаМед». Если раньше предприятие закупало за рубежом технические средства реабилитации и выступало дилером российских заводов, то теперь костанайцы сами будут производить предметы необходимые для восстановления здоровья.

«Мы работаем почти с 12 заводами России и ближнего зарубежья. Поставляли оборудование. И в этих целях мы увидели, что есть потребность. Где-то российские заводы не успевают производить продукцию, приходится ждать. И с помощью программ нашего государства поддержки малого и среднего бизнеса мы решили открыть цех по производству непосредственно в Казахстане»,- сообщил Александр Мацкевич, генеральный директор ТОО «ФортунаМед».

Помогли компании программы «Дорожная карта-2025» и «Экономика простых вещей». При их поддержке были выделены 105 миллионов тенге, которые потратили на покупку оборудования для производства. Закупленная техника настолько современна и компьютеризирована, что может работать круглые сутки и при этом выпускать качественный продукт: инвалидные коляски, медицинские кровати и кушетки, ходунки, трости и многое другое.

«На территории Казахстана аналогов в принципе по массовости, наверное, нет. Есть отдельные компании, которые делают либо кровати, либо кто-то делает кушетки. Мы подошли массово. Поэтому мы закупили более дорогое оборудование. В Костанайской области точно нет, а в Казахстане, наверное, 2-3 предприятия есть, которые и то не полный ассортимент выполняют работ»,- сообщил Александр Мацкевич.

Цех будет производить до 30 наименований средств реабилитации и медицинского назначения. Реализовывать их планируют оптом, в розницу и под заказ по всей территории страны. Но перед тем как перейти к продажам, компании предстоит получить для этого специальный сертификат. Пока же рабочие производят средства реабилитации, которые уходят на склад.

«В дальнейшем развитие ваших проектов, вашего предприятия и аналогичных проектов, мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы поддержать, помогать и применять все эти гос.программы, которые у нас есть»,- выступил с напутствием заместитель акима Костанайской области Ерлан Койшибаев, который прибыл чтобы увидеть открытие цеха.

Цены на инвалидные коляски и другие предметы местного производства не будут выходить за рамки продаж закупаемой импортной техники, которой сейчас занимается «ФортунаМед». Пока костанайское производство не заработает в полную силу, компания продолжит приобретать часть импортных товаров для распространения в Казахстане. Но для того чтобы это число сокращалось, организация уже готовит к запуску новые цеха.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.