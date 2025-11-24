Новое место отдыха горожан расположилось в центре города на пересечении улиц Тауелсиздик-Касымханова. Этот проект стал подарком областному центру от местного застройщика. Форма у сквера круглая, с тремя входами.

Здесь есть лавочки с навесами, амфитеатр и стенды со специальным QR-кодом, наведя на который можно ознакомиться с историей города.

Совсем скоро в центре сквера установят две статуи высотой метр 70, вылитые из бронзы. Речь идет о двух сестрах по имени «Кос» и «Танай», согласно легенде в честь них и был назван областной центр.

«Здесь находились дома заброшенные, не жилые дома эти три дома были, ну точно 10 лет, Кумар Иргибаевич. И, соответственно, портили вид города, а сейчас мы вот изъяли и вот сделали», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

