В Костанае открылся «Therma park»

«Therma Park» открылся на территории одного из торгово-развлекательных центров. В числе первых посетителей оказался аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает alau.kz

На территории в 18 тысяч квадратных метров в одном из ТРЦ расположились 24 водно-банных комплекса нового термопарка. Среди них 6 аттракционов и 18 саун на любой вкус. Есть детские и взрослые. Финская и русская. Каменная, соляная и даже инфракрасная. В термопарке оборудовали душ и грот впечатлений, где вода бьет прямо из стен. А для тех, кто привык из жара окунуться сразу в холод, создали снежную комнату. Там круглый год идет снег прямо с потолка. И это выбор только внутри помещений. А ведь есть еще зона отдыха под открытым небом — на крыше.

«Крыша у нас больше 4 тысяч квадратных метров. В летнее время там будет еще 4 кафе стоять, детский плавательный бассейн небольшой, детский аттракцион в виде детской горки. В зимнее время та часть крыши не эксплуатируемая, а то, что касается бассейнов на крыше они круглогодичные»,- рассказал Роман Ким, директор ТОО «Therma Park».

Работать даже зимой смогут 2 термальных бассейна. Ну, а летом зона отдыха на крыше станет обширнее и позволит установить от 500 до 600 шезлонгов. На время летнего сезона посетителей здесь будут принимать с мая по сентябрь. Максимальное число людей, которых одновременно сможет принять термопарк, достигает 1600 человек. По мнению акима области все это поможет развитию туризма в нашем регионе.

«Мы рассчитываем, что поток туристов увеличится. Потому что сейчас наши жители, чтобы отдыхать, лечится – едут к термальным источникам за 350 км в Челябинскую область. Теперь ездить никуда не надо. Здесь все есть»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Но пока визиты туристов и полная заполняемость термопарка остается только в планах. Сейчас важно соблюдать санитарные нормы и проводить регулярную дезинфекцию помещений. Напомнить об этом в термопарк прибыл главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

«Согласно постановлению главного гос.сан.врача на такие объекты: бани и сауны, есть определенные ограничения. Они должны работать из расчета не более 50 процентов от помывочных мест. Для бассейнов тоже есть ограничения. На 1 человека должно быть не менее 5 квадратных метров водной глади»,- напомнил Владимир Нечитайло.

Важнейшее правило санитарных норм — социальная дистанция. Но о ней первый поток посетителей, кажется, совершенно забыл, столпившись в зоне ресепшен. На это тут же обратил свое внимание Владимир Нечитайло. Теперь администрации парка необходимо будет принять меры.

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