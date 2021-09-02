В Костанае открыт центр коррекции для детей с особенностями в развитии

Новое здание в 3 этажа уже начало свою работу, и сейчас там занимаются 70 детей. Одно из особенностей центра — новое и единственное в области направление — это работа с детьми с синдромом дауна.

В Костанае появился центр коррекции, где будут работать с особенными детьми. Учреждение приступило к работе около недели назад, но торжественное открытие решили провеcти сегодня. Новое трёхэтажное здание площадью 900кв.метров удалось построить благодаря частным инвестициям.

«Я очень рад конечно, что не только обычным детям есть нормальные условия развиваться, но есть возможность и особенным детям как и всем. Очень рад за это, что мне представилась такая возможность помочь, какой-то свой вклад внести. Большому кораблю большое плаванье»,- говорит индивидуальный предприниматель Жанат Бертебаев.

Основная цель центра — создать благоприятные условия для развития, реабилитации и социализации детей с особенностями развития. В центре сейчас занимается 9 групп разных направлений, работает штат из 30 специальных педагогов — это психологи, дефектологи, логопеды, нейропсихологи и другие. Имеется 13 кабинетов для индивидуальных занятий. Центр начал новое для себя направление — это работа с детьми с синдромом дауна.

«Наш центр коррекции «Аманат и К» занимается коррекцией и развитием детей с особенностями, ранее мы квалифицировались больше на детях с аутизмом, сейчас в этом году мы открыли новое направление единственное в Костанайской области — это работа с детьми с синдромом дауна. В группе 8 детей, так как оно единственное мы написали проект и выиграли с отдела предпринимательства 5 миллионов безвозмездного гранта на закуп оборудования»,- рассказывает руководитель коррекции для детей с особенностями «Аманат и К» Айслу Кузенбаева.

Открыть центр 1 сентября руководство называет символичным, поскольку здесь появились образовательные классы, где с детьми занимаются специально подготовленные педагоги. В планах у руководства получить лицензию на открытие начальной школы.

«В нашей работе мы применяем все технологии на сегодняшний день все которые есть, и мы понимаем, что наш центр имеет уникальность. На сегодняшний день мы формируем свое виденье, каждый из специалистов готовит свои авторские программы. В дальнейшем мы планируем выпустить свои методические рекомендации согласно нашему опыту и стажировке, понимание того как это работает, и как лучше всего применять это в работе»,- отмечает Айслу Кузенбаева.

Также в ближайшей перспективе строительство нового здания пансионатного типа, в котором, по словам Айслу Кузенбаевой, смогут проживать и заниматься молодые люди с особенностями. Здесь они смогут научиться самостоятельно ухаживать за собой, готовить и даже зарабатывать.

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