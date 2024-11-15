В Костанае отменили концерт «Винтаж»

В Костанае отменили концерт российской поп-группы «Винтаж», который должен был состояться весной этого года. О несогласовании выступления сообщил директор агентства Eventuskaz Руслан Кунтуаров в соцсетях, передаёт Zakon.kz.

По его словам, решение приняли местные власти. Организатор раскритиковал подобную практику, отметив, что вмешательство чиновников в сферу культуры происходит не впервые и создает серьёзные препятствия для работы и развития индустрии.

«Наша цель — сделать Костанай культурной столицей Казахстана. Но в таких условиях это невозможно. Сфера и так непростая, а постоянное вмешательство только усугубляет ситуацию. При этом непонятно, кто именно принимает такие решения», — написал Кунтуаров.

В акимате города пояснили, что концерт не согласовали из-за содержания репертуара группы. Руководитель отдела культуры Сауле Алимжанова сообщила, что часть песен «Винтажа» не соответствует Концепции культурной политики Казахстана в части общественной морали, поэтому выступление, запланированное на 31 марта, не получило разрешения.

Несмотря на отмену концерта в Костанае, группа продолжает гастроли по другим регионам страны. Ранее коллектив, в состав которого входят Анна Плетнёва и Алексей Романоф, уже оказывался в центре обсуждений из-за выступления в столице Казахстана.

