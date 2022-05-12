В Костанае отметили международный день медицинской сестры

С минуты молчания в память о погибших во время пандемии от короновирусной инфекции медицинских сестер, начали мероприятие посвященное Международному дню медицинской сестры. В этот день они не в белых халатах, а в праздничных платьях. А улыбки не скрывают за медицинскими масками. Сегодня они отвлеклись от трудовых будней и пришли на праздничный концерт. Ведь в праздники, выходные и на ночных дежурствах — они всегда в строю.



ТАТЬЯНА БУЛГАЦЕВИЧ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОСТАНАЙСКОГО ОБЛАСТНОГО ФИЛИАЛА ПРОФСОЮЗА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ «SENIM»:

«Медицинская сестра — это особая специальность, особая профессия. Все знают, что врачи — это определенная категория. Врач может прекрасно сделать операцию, но вот вопрос сестринского ухода никто никогда не заменит в процессе выхаживания пациента».

В числе почетных гостей и Любовь Николаевна Орынбаева. Более сорока лет она трудилась в травматологическом отделении Костанайской городской больницы. Она рассказывает, что профессия эта непростая, в медицине нельзя просто выполнять свои обязанности, важна и самоотдача, и сострадание к пациенту.

«Медсестра должна быть прежде всего человеком, чувствительным, красивым и обаятельным. И пациента всегда должна успокоить. Зачастую бывали такие боли у больных, но медсестра она всегда улыбкой своей, разговором, успокаивала больного», — добавляет Любовь Николаевна.



Всего в Костанайской области более шести тысяч медицинских сестер. Это и те, кто часами стоит рядом с врачом в операционных, и те, кто трудится в отделениях больниц и на участках. Часть из них пригласили на праздничный концерт. Лучших в профессии наградили благодарственными письмами от имени акима области и управления здравоохранения, нагрудными знаками, а также грамотами от профсоюза работников системы здравоохранения «Senim».



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