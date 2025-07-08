В Костанайской области завершен масштабный ремонт важного дорожного объекта — автомобильной дороги республиканского значения А-21 «Костанай – Мамлютка». Приведен в нормативное состояние участок протяженностью 71 километр — от села Узунколь до села Троебратское. Решение этой транспортной задачи стало значимым событием для жителей региона и примером эффективного взаимодействия органов власти и подрядных организаций.

Напомним, автодорога была построена в 1978 году и с тех пор находилась в неудовлетворительном состоянии. За более чем 40 лет эксплуатации дорожное полотно пришло в упадок: на многих участках асфальтовое покрытие было разрушено, повсеместно встречались выбоины, а местами и полное отсутствие покрытия. Особенно тяжелым становилось движение в осенне-весенний период — в это время проезд большегрузных автомобилей был практически невозможен, что сказывалось на снабжении и экономике прибрежных населённых пунктов.

За весь период эксплуатации, до недавнего времени, на дороге проводились лишь отдельные работы. Так, в 2018 году был выполнен средний ремонт на 18-километровом отрезке (195-213 км), что не решало проблему в целом.

Дорога соединяет Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, а также обеспечивает выход к территории Российской Федерации через поворот на село Пресногорьковка. Ежедневно по этой магистрали передвигаются жители таких населённых пунктов, как Троебратское, Сатай, Федоровка, Укаткан, Сокол, Сибирка, Пресногорьковка, Есмурза, Крутоярка, Волна, Белоглинка, Красный Борок и Песчанка. Всего дорога обслуживает потребности более 6 тысяч человек — это порядка 34,5% населения района.

Полный ремонт участка позволил не только повысить безопасность движения, но и значительно улучшить транспортную доступность для жителей сельских населённых пунктов. Благодаря современному качеству покрытия решены давние проблемы с проездом в любое время года, включая периоды неблагоприятных погодных условий.

Реализация этого проекта — важный шаг в развитии региональной инфраструктуры и улучшении качества жизни населения. Власти области отмечают, что работы выполнены с соблюдением всех стандартов, а за состоянием обновленного участка будет установлен постоянный контроль.

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