В Костанае отремонтируют 65 улиц

На большей части произведут средний ремонт. На пяти реконструкцию, сюда входит подъездные пути к Притобольскому парку, реконструкция двух участков на улице Фролова.

А ещё в этом списке новая дорога, которая решит проблемы сразу нескольких новых микрорайонов. Этим летом начнутся работы по пробивке дороги из микрорайона Аэропорт в район Костанай-2. В отделе ЖКХ рассказали, что это будет выход напрямую с улицы Станционная на Уральскую.

Это позволит разгрузить поток из новых микрорайонов Юбилейный, Алтын Арман и Береке. Сейчас специалисты проводят экспертизу проекта новой дороги. В целом на ремонт дорог города в этом году местный бюджет выделил около пяти миллиардов тенге, что на два миллиарда больше, чем в прошлом.

«Как обычно у нас замена дорожного полотна на дорогах, где уже повышенный износ покрытия. И остальные у нас будет уже перевод грунтовых в асфальтобетонные работы в этом направлении продолжаются. В основном это проулки, проезды, это около 40 улиц. Основные из них это улица Шипина, которая идет от Каирбекова до Рабочей, мы ее в этом году будем переводить в асфальтобетонное покрытие. И улица Трудовая, от Чернышевского до Гагарина», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ Костаная Чингис Омаров.

По словам специалиста, сегодня в городе только 1,5% дорог от общего количества остаются неасфальтированными. Каждый год их число сокращается. Чингис Омаров отметил, что конкурсные процедуры завершились еще не по всем объектам. Как только они будут готовы, подрядные организации возьмутся за дело.

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