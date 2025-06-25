На изготовление табличек для них планируется потратить около 6 миллионов тенге. И, как оказалось, случилось это по желанию общественности, в том числе военных и железнодорожников. Подробнее о том, что по этому поводу думают жители областного центра, и нужно ли будет менять из-за этого документы тем, кто живёт на переименованных улицах,

В Костанае переименовали три улицы и набережную, которая находится в районе КЖБИ. Теперь, улица Уральская стала — Шақшақ Жәнібек батыра, это казахский прославленный батыр и полководец. Улица Дзержинского стала носить имя Сағадата Нұрмағамбетова, который был первым министром обороны Казахстана и улицу Железнодорожную переименовали в улицу Бертрана Рубинштейна, известного костанайского железнодорожника. А Набережная теперь называется «Ұлы Дала».

«По просьбам общественности, людей, железнодорожников, воинских частей. Обычно, как комиссии создаются, обращаются в маслихат — смотрят: кто обратился, сколько народу обратилось и уже принимают решение. Подается заявление через управление культуры на ономастическую комиссию», — сказал председатель постоянной комиссии Костанайского областного маслихата Махаббат Жутаев.

Вопрос переименования этих улиц и парка поднимался еще в 2023 году. Махаббат Жутаев отметил, что это в целом непростой и длительный процесс, и принимаются окончательные решения по переименованию тех или иных объектов на уровне республики. Он так же сообщил, что на изготовление табличек с новыми названиями будет затрачено около 5-6 миллионов тенге. А тем, кто живет на этих улицам, добавил специалист, в документах на недвижимость менять ничего не надо. И, если костанайцы захотят продать свое жилье, то при сделке регистрация нового адреса произойдёт автоматически.

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