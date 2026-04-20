В Костанае перекроют улицу Дощанова и дорогу к Костанай-2

В Костанае временно ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства акимата города.

С 22 по 24 апреля будет перекрыт участок улицы Дощанова — от улицы Майлина до Мауленова. В этот период проезд здесь разрешат только для городского и пригородного общественного транспорта.

Кроме того, с 25 по 26 апреля временно закроют автомобильную дорогу, соединяющую микрорайон Аэропорт и Костанай-2.

Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

