В Костанае перекроют улицу Дощанова и дорогу к Костанай-2

В Костанае временно ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства акимата города.
С 22 по 24 апреля будет перекрыт участок улицы Дощанова — от улицы Майлина до Мауленова. В этот период проезд здесь разрешат только для городского и пригородного общественного транспорта.
Кроме того, с 25 по 26 апреля временно закроют автомобильную дорогу, соединяющую микрорайон Аэропорт и Костанай-2.
Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.
Жаңалықтар - 20.04.26
Выпуск ТВ-новостей - 20.04.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.