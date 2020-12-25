В Костанае перенесли срок введения дифференцированного тарифа в автобусах

Сегодня аким Костаная провёл итоговый брифинг для журналистов. Встреча проходила в формате онлайн, но у журналистов была возможность задавать вопросы. Главный, который интересует, пожалуй, большинство горожан, касался введения электронной оплаты проезда в автобусах. Кайрат Ахметов сообщил, что с января, как это планировалось ранее, система не заработает, сроки решили сдвинуть

Система электронной оплаты проезда в Костанае переносится с 1 января 2021 года на 1 февраля. Напомним, что в связи с вводом новой системы тариф в автобусах областного центра станет дифференцированным: при наличной оплате для всех категорий — он составит 150 тенге, а банковской картой либо транспортной — 80 тенге. Сегодня на брифинге аким Костаная заявил, что сроки ввода переносятся по объективным причинам.

«Начнем с 1 февраля, с связи с тем, что данная регистрация должна пройти антикоррупционную регистрацию, но затем у нас закончились сессии маслихатов и когда все требования соблюлись, выходит она 1 февраля»,- говорит аким Костаная Кайрат Ахметов.



По словам Кайрата Ахметова, этот месяц дается и населению, и перевозчикам для того, чтобы отработать все тонкости и избавиться от проблем, возникающих в результате работы по-новому. А их немало, к примеру, дополнительные комиссии в процессе использования и за обслуживание карт Казпочты.



«Есть вопросы со стороны студентов, школьников, пенсионеров поэтому всем занимаются в рабочем порядке. Есть разные варианты расчета, через карты, спецкарты, свои карты, безналичный расчет, ежедневно собираемся и мы в течении этого месяца будут шлифовать»,- сказал Кайрат Ахметов.



Так же аким областного центра рассказал об экономических достижениях Костаная. С начала года в Казахстане произведено более 67 тыс. транспортных средств. Половина из них, подчеркнул на брифинге аким Костаная, приходится на местный завод «СарыаркаАвтоПром». За 11 месяцев этого года это предприятие произвело более 35 тыс. единиц автомобилей, автобусов и коммерческой техники. Благодаря этому, завод вышел на лидерские позиции в казахстанском автопроме. В целом, если говорить о крупных производствах, то сейчас в Карту индустриализации областного центра включены 5 инвестпроектов. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2021-2024 годах.



«За время реализации государственной программы индустриально-инновационного развития, в рамках Карты индустриализации, в городе введен в эксплуатацию 31 проект, общим объемом инвестиций порядка 79,4 млрд. тенге, создано более 2 тыс. новых постоянных рабочих мест. По введенным объектам с начала реализации проектов произведено продукции на сумму 1трлн. 349 млрд»,- сообщил Кайрат Ахметов.

По итогам года, продолжил Кайрат Ахметов, общий объем инвестиций в основной капитал составит порядка 89 млрд тенге, а это рост по сравнению с прошлым годом на 2,3%. С учетом ситуации нынешнего года — это хороший показатель. В структуре инвестиций основная доля приходится на средства предприятий и организаций — 58%, что опять- таки, подчеркивает аким Костаная, говорит об активности бизнеса и благоприятном инвестиционном климате в регионе.



«Высокий темп роста показателей экономики положительно повлиял на собираемость налогов, в результате план по налоговым поступлениям за 11 месяцев исполнен на 100,9%, всего в государственный бюджет поступило 85,2 млрд. тенге, в том числе в городской бюджет — 39,6 млрд. тенге, план исполнен на 103,7%. Расходы городского бюджета с учетом трансфертов и кредитов составили 99,8 млрд. тенге, в том числе в рамках ДКЗ — 18,4 млрд. тенге. В сравнении с прошлым годом расходы бюджета возросли на 56% или на 35,9 млрд. тенге»,- рассказал Кайрат Ахметов.



Ограничительные меры из-за карантина по коронавирусу, конечно, отразились на состоянии бизнеса. Сегодня, по словам Кайрата Ахметова, в областном центре действуют более 24 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Причем здесь работает около четверти экономически активного населения города, а в структуре налоговых поступлений — 68%приходится именно на средний и малый бизнес.



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