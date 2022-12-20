В Костанае переполнены фильтр-кабинеты

В поликлинике номер три отмечают всплеск заболеваемости ОРВИ. Ежедневно с болью в горле, температурой и слабостью туда обращаются более ста взрослых и столько же детей.

Всего, по данным департамента санэпидконтроля, в области основная доля заболевших ОРВИ приходятся на детей до 14 лет.

Вот такая картина была сегодня в фильтр кабинете поликлиники номер три. Людей много, все в основном с похожими симптомами — боль в горле, температура и слабость. Такой наплыв, по словам врачей, отмечается еще с конца ноября. В среднем, в день в поликлинику обращаются около 100 человек с признаками ОРВИ, такая же ситуация и с заболеваемостью детей. В фильтре две очереди — на взрослый и детский прием, при этом сегодня больше всего в очереди именно детей.

«Рост заболевания детей отмечается еще с октября. В эти дня декабря рост еще увеличился. Обращаются дети с чем? С высокой температурой, с болью в горле, с кашлем, с рвотой, порой бывает и с жидким стулом. По нагрузке фильтр кабинете пик обращаемости после выходных дней, по понедельникам. Когда боле 100 детей. Обращаемость 130-160 детей за день, примерно»,- говорит врач-педиатр поликлиники № 3 Костаная Айсулу Узакбаева.

Всего же с начала эпидсезона в Костанайской области зарегистрировано 33454 случая ОРВИ. По данным департамента санэпидконтроля, основная доля заболевших — дети до 14 лет — это 58%. С диагнозом ОРВИ госпитализировано 340 человек, из них 19 беременных женщин, и дети до года — 57 случаев.

«В этом году всплеск обращаемости стал больше в декабре. Обычно подъем заболеваемости у нас идет январь, февраль. Но, в этом году что-то раньше начали наши дети болеть. Мы берем мазки у деток на грипп, но те, которые мы брали у нас не отмечались»,- говорит Айсулу Узакбаева.

По информации департамента санэпидконтроля, в этом году отмечается ранняя циркуляция вирусов гриппа. В Костанайской области зарегистрирован уже 151 случай, в основном гриппом болеют взрослые. Айсулу Узакбаева напоминает, что не стоит забывать об элементарных средствах защиты: носить маски, проветривать помещения и постоянно мыть руки.

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