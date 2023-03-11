В Костанае перестало работать инватакси

Люди с инвалидностью не могут воспользоваться услугами инватакси в Костанае.

Сейчас ездит на заявки всего один автомобиль, но им в первую очередь могут воспользоваться те, нужно кому на работу или на учебу, и в экстренных случаях. Проблема в том, что конкурсные процедуры на 2023-й год все еще не завершились. На январь и февраль, с организацией, которая оказывала услуги в прошлом году, заключили дополнительный договор. По планам с 1-го марта, должен был определиться поставщик услуг. Но, этого не произошло, проблема с конкурсом.

«Первого февраля мы вскрыли заявки, которые нам поступили по гос соц заказу. Данный конкурс не состоялся, было два поставщика, одного мы допустили, а второго нет. Там есть определенные критерии. По второму поставщику был недопуск, соответственно конкурс не состоялся. Есть свой механизм, алгоритм, после того, как конкурс не состоялся, объявляется второй»,- говорит руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе Манатова.

Итоги второго конкурса стали известны только 3-го марта. В нем приняла участие одна организация. Но, чтобы подвести итоги, необходимы хотя-бы две. Конкурс опять не состоялся. Но, как отметила Акбопе Манатова, в законе о государственных закупках есть исключения.

«Закон нам дает право, чтобы мы данному поставщику, который подал нам заявку отправили приглашение.Мы отправили, чтобы данный поставщик из одного источника с нами заключил договор. У нас по порталу госзакупок 13 марта должно состяться подписание, если никаких технических сбоев не будет»,- говорит Манатова.

По словам руководителя отдела занятости и соцпрограмм, если договор будет подписан 13 марта в понедельник, то бесперебойно работать инватакси начнет со вторника. К слову, в этом году на услуги костанайского инватакси было выделено 64 миллиона тенге.

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