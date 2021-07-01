В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о главных достижениях и планах региона, а также подвёл итоги и рассказал о планах в здравоохранении области.

В Костанайской области продолжается работа по привлечению врачей в Костанайскую область. В этом году прибытие выпускников 2021 года ожидается с августа. А в 2020 году прибыло 186 врачей, которым предусмотрены выплаты подъемных.

«Через Казахстанскую ипотечную компанию предоставлено жилье 54 семьям врачей, в этом году ключи планируется вручить еще 100 врачам. С 1 января этого года по поручению главы государства увеличена заработная плата врачам еще на 30% и средним медработникам на 20%. Кроме того, в Костанае планируется строительство многопрофильной больницы на 400 мест. Больница будет оборудована самой современной медицинской техникой», — сообщил глава области Архимед Мухамбетов.

Также запланировано строительство в Костанайском районе поликлиники на 250 посещений в смену.

В целом, свыше 89 миллиардов тенге направлено в 2021 году на развитие здравоохранения области.

На приобретение медицинского оборудования выделено 6 млрд тенге. Планируется докупить МРТ для областной больницы, эндовидеостойки, аппараты УЗИ, цифровые рентген-аппараты, флюрографы, наркозно-дыхательные аппараты, операционный микроскоп, морозильное оборудование, термоконтейнеры и рефрижераторы для хранения и транспортировки вакцин.

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