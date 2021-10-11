В Костанае по делу о совершении убийства, которое совершил бывший полицейский, начался суд

Напомним, согласно обвинения, 8 марта этого года 38-летний начальник отдела одного из управлений областного полицейского департамента Руслан Клышев, находясь возле своего дома, выстрелили из собственного охотничьего ружья в грудь своего бывшего одноклассника Ерлана Омарова. Потерпевший скончался.

По делу о совершении убийства, которое совершил бывший костанайский полицейский, начались главные судебные разбирательства.

«Для меня-то вообще был шок. Он должен был лечить, мой сын, а Клышев его защищать. Это два хороших парня, должны же были жить в согласии. Не знаю… Взять, — и с первого выстрела…», — сказала в суде потерпевшая Кульдарига Омарова.

До этого мужчины, якобы, в ходе переписки в одной из групп в Вотсап, поссорились. На первом заседании в суде обвиняемый рассказал о конфликте.

«Там сказали, что я там в адрес цыганской национальности говорил. Хочу сразу пояснить, — я по поводу цыганской национальности ничего не говорил. Единственное, что сказал, что я не люблю цыган, которые распространяли наркотические средства в школе. Все что я сказал. Он получается за них начал заступаться», — говорит подсудимый Руслан Клышев.

По показаниям Клышева, Омаров через время начал его, цитирую: «материть, поливать грязью, как сотрудника в погонах», — конец цитаты. Руслан же, как он заявляет, его не оскорблял, ему не угрожал, его достоинство никак не унижал.

«Получается в 1:03 он сказал, что он приедет ко мне, будет разбираться со мной. Приедет с цыганами, и, что я отвечу за свои слова. Я ему сказал просто: «Хорошо, приезжай! Будем разговаривать». То есть я его не вытаскивал на разговор. Он сам предложил приехать», -объяснил Клышев.

Клышев утверждает, что не смотря на конфликт в чате, он знал — Омаров бы сам на разбирательство не приехал, и уже на следующий день ссора была бы закончена. Но, по мнению Руслана, Ермека подзадоривал находившийся с ним человек.

«Потом, получается, Чайка начал подначивать Ермека. Он начал говорить про какие-то деньги, что «давай съездим». В чате там прямо есть, что «встрял на бабки», «встрял на деньги». Уже проанализировав этот чат, я понимаю, что Омаров бы ко мне не приехал. Я бы к нему тоже не поехал. Мы бы просто поругались на расстоянии, и все, если бы ни вот этот Чайка», — вспоминает подсудимый.

Как сообщил суду Клышев, все сообщения он воспринял как угрозу ограблением, после чего сбегал домой к маме, где у него стоял сейф с ружьем, взял его и два патрона, на обратном пути в соседнем дворе собрал, зарядил, и стал ждать Омарова, который позже подъехал на своей машине, и вышел из нее, вместе с Чайкой, начал угрожать и подходить. Произошел трагический выстрел. Клышев утверждает, что по неосторожности. Сам он начал проверять пульс лежащего Ермека. Тот был еще жив. Он крикнул его товарищу, чтобы тот вызывал скорую, сам за этим же забежал домой, но увидев, что телефон сел, выбежал обратно.

«На Чайку смотрю, говорю: «Ты скорую вызвал»? Он на меня смотрит непонятным взглядом, и говорит: «У меня телефона нет, ничего я не вызвал». Ну, я ему получается, пощечину дал, говорю: «Ты, что, дурак? У тебя друг здесь умирает лежит, а ты стоишь!», — рассказывает Руслан Клышев.

Спасти Ермека не удалось. Клышев просит переквалифицировать обвинения ему на «Убийство по неосторожности». На вопрос о том, знает ли он, как Омаров жил последние годы, и чем занимался, Клышев ответил утвердительно, но рассказывать об этом отказался в присутствии матери погибшего. Допрос подсудимого будет продолжен.

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