В Костанае по Дорожной карте занятости из трёх трудоустроили тысячу

По программе «Дорожная карта занятости» в Костанае реализуется 91 проект, на которых будет создано больше 6 тыс. мест. Обязательное условие для любого из проектов — это зарплата для устроенных работников должна быть не менее 85 тысяч тенге.

Половина из 6 тыс. мест отдана людям, которых направляет Центр занятости. Безработным Костаная предлагают сначала зарегистрироваться на бирже труда, чтобы им смогли подобрать работу на проектах по строительству и ремонту объектов в социальной сфере, образовании, здравоохранении, спорте, жилищно-коммунального хозяйства.

«На сегодня у нас трудоустроены порядка 1000 человек. Есть вакансии газоэлектросварщики, отделочники, маляры очень много вакансий. Нужно зарегистрироваться на егов в качестве безработного и мы уже будем видеть, что он есть, звонить и предлагать вакансии», — сообщила руководитель центра занятости акимата Костаная Надежда Костенюк.

Как отмечают специалисты Центра занятости, в Костанае есть большая потребность именно в рабочих профессиях. Нужны разнорабочие, отделочники, плотники, дорожные рабочие, электрогазосварщики, водители, автослесари, повара. На официальном учёте в качестве безработных в Костанае стоит сейчас чуть больше 800 человек, но лишь 200 нуждаются в работе, потому как трудоустроены на временные рабочие места, а чтобы вывести их со списков биржи, им нужны постоянные рабочие места.

«В этом количестве есть люди. Которые уже работают, но на временных рабочих местах, до момента их постоянного устройства на работу. По молодежной практике — 58 человек работают, но в системе они отражены, только после того как постоянно +есть у них специальности, юристы, они не хотят работать разнорабочими, есть люди, которым нужен легкий труд, мы не можем отправить их на дороги», — отметила Костенюк.

В центре занятости убеждены, что во время пандемии в Костанае есть люди, которым нужна работа, и у них есть шанс вновь ее найти, хотя бы временно. В спросе все специальности, связанные со строительством и авто: от разнорабочих до квалифицированных кадров. Больше всего нужны слесари, дорожные рабочие и газоэлектросварщики.

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