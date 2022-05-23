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В Костанае почти месяц не будет газа

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— В период с 1 по 25 августа 2022 года в целях обеспечения безаварийной работы и бесперебойного газоснабжения потребителей Костанайской области АО «Интергаз Центральная Азия» планирует выполнение комплекса ремонтных и строительных работ на МГ «Карталы-Рудный», поэтому поставка газа в этот период времени будет приостановлена всем категориям потребителей, за исключением Житикаринского, Карабалыкского и Камыстинского районов, — сообщили в КФ АО “КазТрансГаз Аймак”.

Проведение работ связано с наличием большого количества коррозионно-опасных дефектов, выявленных АО «Интергаз Центральная Азия по результатам проведенной внутритрубной дефектоскопии. Магистральный газопровод «Карталы-Рудный» построен в однониточном исполнении, до настоящего времени, беспрерывно эксплуатировался с 1965 года на протяжении 57 лет и является одним из первых введенных в эксплуатацию газопроводов РК. Длительная эксплуатация этого газопровода под воздействием коррозионно-активных грунтов ведет к постепенному нарастанию риска аварий, что может повлечь за собой срыв газоснабжения населенных пунктов, производственных и социальных объектов Костанайской области в отопительный период.

Потребителей просят отнестись к ситуации с понимаем заранее подготовиться к предстоящему отключению, перейдя на альтернативные источники.

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