Пересекая проспект Кобыланды батыра, невозможно не заметить молодые сосны, посаженные всего год назад. Но что настораживает — многие из них уже начинают желтеть.

Подобная ситуация наблюдается и на других улицах города, где тоже высаживали эти деревья.

«Высадка сосен первый раз мы начали в 2023 году сажать, именно которые по городу большие сосны растут. Которые в 23 году мы высадили весной, из них 95% прижилось уже полностью, можно сказать они 100% прижились и спокойно будут расти», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ Костаная Каиыржан Бажиров.

За деревьями, говорит Каиыржан Бажиров, ухаживают подрядчики по гарантии — поливают и удобряют, а желтеют в основном сосны, посаженные осенью 2024 года, и это 100 деревьев.

«Но болеют они из-за того, что они получают солнечные ожоги. Весенние солнечные ожоги получили — из-за этого они желтеют, но сейчас проведена ревизия по всем улицам. Они пока живые все, как говорил до этого 20% примерно болеют», — объяснил специалист.

Специалист рассказывает, что полностью не прижились всего четыре сосны — две на Кобыланды Батыра и две на проспекте Абая, их уже заменили на новые саженцы. Деревья в Костанай привозят из Башкирии, где климат похож на костанайский, но это не гарантия, что деревья будут здоровы.

«Но самый первый вот этот год пересадки, когда растение как раз таки и стрессуют, т.е. повреждение шло корневое там, везли, недостаток может быть был солнечной энергии, там еще что-то, еще что-то. Но спасти и вытащить можно», — объясняет старший научный сотрудник института ботаники и фитоинтродукции лаборатории дендрологии ботанического сада Алматы Светлана Набиева.

Специалист объясняет: если хвоя желтеет и опадает у ствола — это естественно, ведь она не может быть всегда зеленой. Но если желтизна начинается с почек — это тревожный сигнал. Появление на хвое пятнышек или «ржавчины» — повод срочно принять меры.

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