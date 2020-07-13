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В Костанае почтили память жертв коронавируса — видео

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13 июля в Казахстане день национального траура по жертвам пандемии.

В 12.00 по времени Нур-Султана прошла минута молчания в память о жертвах коронавирусной инфекции прошла по всему Казахстану.

Аким Костанайской области и другие должностные лица почтили память жертв пандемии коронавируса возле акимата области.

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COVID-2019 в Казахстане

59899 - зарегистрированно

34190 - выздоровевших

375 - летальных случаев

1605 - в Костанайской области

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