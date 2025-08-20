На прилавках Костаная мясо прибавило в цене. По словам продавцов, с начала года говядина подорожала примерно на 500 тенге, и сегодня килограмм стоит около четырёх тысяч. Из-за этого, признаются предприниматели, упал спрос и покупателей стало заметно меньше. Факт подорожания подтверждают и официальные ведомства.

Айгуль Канафина торгует говядиной на одном из костанайских рынков. Основную часть мяса она закупает в местных убойных цехах, лишь изредка — в Акмолинской области. По её словам, с начала года цена на говядину выросла более чем на 500 тенге.

«Если покупатель отдельно без ничего покупает у меня, например, говяжье бедро, то я отдаю его по цене 4 тысячи тенге за килограмм. Если же он берет с чем-то совместно, то делаю скидку в 500 тенге. Цена на ребра и грудинку — примерно 2800-3000 тенге, но эти части я продаю без наценки», — рассказала Айгуль Канафина.

Из-за подорожания, говорит Айгуль, заметно просели и продажи. Если раньше покупатели разбирали по 50–70 килограммов мяса в день, то теперь уходит лишь 30–40. Делясь своим многолетним опытом, женщина отмечает, если цена на мясо поднялась — обратно она уже не вернётся. Покупателям же остается только мириться.

О росте цен заявляют и официальные структуры. В управлении сельского хозяйства уточняют, что мониторинг они ведут только по лопаточно-грудной части говядины, которая входит в список социально-значимых продуктов питания. Замеры стоимости еженедельно проводят акиматы городов и районов. По расчётам, потребность региона в говядине составляет около 16,5 тысяч тонн в год. При этом в прошлом году произвели свыше 20 тысяч тонн, а с начала нынешнего — уже почти 12 тысяч.

«Если смотреть с начала года, то рост есть конечно. Где-то на 20% с начала года рост есть. — Было сколько? — Где-то 2600 с чем-то, сейчас до 3-х тысяч, но в последнее время цена стабилизировалась, потому что проводятся меры», — говорит начальник отдела маркетинга и переработки управления сельского хозяйства Жанар Балтабаева.

Стабилизация цен — это не снижение, а удержание их на одном уровне. Для этого власти реализуют мясо из стабфонда, организуют сельские и городские ярмарки. Предприниматели же прогнозируют: осенью цены должны выровняться, как это обычно бывает, но уже к зиме стоимость говядины снова пойдёт вверх.

