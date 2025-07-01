Полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних.
Оно произошло несколькими днями ранее, и подростки в данном случае находились внутри автомобиля.
«Двое несовершеннолетних, 15-летних. Один забрал ключи у отца. Угнали автомобиль, перевернулись совершив столкновение с автомашиной марки Haval. Сами передвигались на автомашине марки Hyundai, после чего получили ранения именно несовершеннолетние двое. Получили переломы», — говорит старший инспектор отдела МПС УП Костаная Асемгуль Ерденова.
В очередной раз полицейские просят родителей костанайских школьников быть внимательнее к их времяпровождению. Стражи порядка говорят о том, что необходимо не только знать, куда пойдет ребенок, но и то, как он будет добираться к конечной точке своего маршрута и обратно. Также сотрудники костанайского полицейского управления просят не забывать беседовать со своими детьми о необходимости соблюдения правил дорожного движения, как переходить дорогу, как ездить на электро-самокате, велосипеде.
Автомобиль, или другое транспортное средство, напоминают полицейские, не могут остановиться моментально. Поэтом любому пешеходу необходимо убедиться в собственной безопрасности при пересечении проезжей части.
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