Полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних.

Оно произошло несколькими днями ранее, и подростки в данном случае находились внутри автомобиля.

«Двое несовершеннолетних, 15-летних. Один забрал ключи у отца. Угнали автомобиль, перевернулись совершив столкновение с автомашиной марки Haval. Сами передвигались на автомашине марки Hyundai, после чего получили ранения именно несовершеннолетние двое. Получили переломы», — говорит старший инспектор отдела МПС УП Костаная Асемгуль Ерденова.

В очередной раз полицейские просят родителей костанайских школьников быть внимательнее к их времяпровождению. Стражи порядка говорят о том, что необходимо не только знать, куда пойдет ребенок, но и то, как он будет добираться к конечной точке своего маршрута и обратно. Также сотрудники костанайского полицейского управления просят не забывать беседовать со своими детьми о необходимости соблюдения правил дорожного движения, как переходить дорогу, как ездить на электро-самокате, велосипеде.

Автомобиль, или другое транспортное средство, напоминают полицейские, не могут остановиться моментально. Поэтом любому пешеходу необходимо убедиться в собственной безопрасности при пересечении проезжей части.