В Костанае озвучили итоги городского конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий. В этом соревновании не определяли первое и последнее места — победителей выбирали сразу в нескольких номинациях, отмечая самые яркие и креативные идеи жителей.

Лучшие дворы по номинациям

В номинации «Лучшее благоустройство и оформление зимнего двора среди управляющих компаний» победу одержал ПКСК «Сеним». Лучшим был признан двор дома №7 в 8 микрорайоне.

Звание «Лучший народный зимний двор» получил дом №14 в 9 микрорайоне. Жители этого двора уже не раз становились героями городских сюжетов — их подготовка к празднику в этом году также не осталась незамеченной.

Победа среди ОСИ — за ЖК «Керемет»

В категории «Лидер зимнего двора среди ОСИ» победителем стал дом №358/4 по улице Каирбекова — жилой комплекс «Керемет». Жильцы оформили двор и подъезды своими силами, сделав акцент на современный стиль. Входные группы украсили гирляндами и мишурой, которые особенно эффектно смотрятся в тёмное время суток, а в подъездах установили новогодние ёлки.

Председатель ОСИ «Керемет» Галия Иминалина рассказала, что в этом году жильцы решили уйти от повторяющихся украшений и попробовать более «европейский» формат оформления. Работы начались с первых дней зимы, в среднем на украшение одного подъезда уходило около двух дней.

Жильцы — главные участники праздника

Активные жители отмечают, что участие в конкурсе объединило соседей. Люди вместе украшали подъезды, следят за порядком и стараются сохранить созданную атмосферу. По словам жильцов, вечером двор становится особенно уютным, а гости и друзья часто отмечают праздничное оформление. Для детей даже организовали приезд Деда Мороза и Снегурочки.

Рекордное число участников

В этом году конкурс оказался особенно масштабным. В нём приняли участие 60 дворов — почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда свои территории украшали 35 домов. Жюри оценивало не только эстетичность декора, но и общее благоустройство дворов.

Как отметил специалист отдела жилищных отношений акимат Костаная Руслан Ахметжанов, комиссия отметила высокую активность как самих жителей, так и управляющих компаний. Осмотры дворов проходили до позднего вечера, и в каждом из них ощущалась настоящая праздничная атмосфера.

Награды и поощрение

Каждый двор-победитель получил по 500 тысяч тенге. Кроме того, параллельно аналогичные конкурсы проводились среди государственных организаций, школ и представителей бизнеса. Всех участников и победителей также чествовали и наградили ценными призами.

