В Костанае подвели итоги Всеобщего музыкального диктанта

В Костанае подвели итоги состоявшегося Всеобщего музыкального диктанта. Новая для Казахстана акция существует уже 4 года и объединяет профессионалов и любителей музыки из нескольких стран мира. Наш областной центр стал первопроходцем среди казахстанских городов, открыв на базе местной музыкальной школы площадку для проведения диктанта, передает alau.kz

Незнакомые мелодии неспроста звучат в стенах музыкального класса. Это важное задание всеобщего музыкального диктанта. Под таким названием уже 4-й год существует международная просветительская акция, в которой ребята из Костаная впервые приняли участие. Причем площадка городской музыкальной школы стала единственной во всем Казахстане, которая присоединилась к набирающему популярность просветительскому проекту.

«Всеобщий музыкальный диктант – это не конкурс, не олимпиада и не соревнование. Это добровольная бесплатная акция для всех желающих, кто хочет проверить свой уровень знаний и проверить свои способности. Играется мелодия и слушающий должен записать по памяти нотами данную мелодию. Правильно оформив ритмически, правильно записав грамотно»,- рассказала региональный координатор международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант» Ботагоз Бигабылова.

Уникальная акция — это аналог Тотального диктанта. Оба берут свое начало в России. Вот только организатором музыкального тезки стала российская академия музыки имени Гнесиных. Ее преподаватели и разослали задания для участников, причем каждое из них оказалось авторским, созданным исключительно для проведения акции. Такая уникальность мелодий позволила участникам проверить самих себя: действительно ли они хорошо знакомы с нотной грамотой.

«Все это проводится в строжайшем секрете. То есть всю информацию нам прислали буквально за 2 часа до диктанта – сами материалы. Из 11 вариантов мы выбрали 3 варианта, которые подходят для среднестатистической музыкальной школы. Потому что там есть такого уровня профессорского, как они написали, для любителей экстрима, то есть очень сложно»,- пояснила Ботагоз Бигабылова.

В музыкальном диктанте приняли участие 26 костанайцев, среди которых были не только учащиеся музыкальной школы, но и преподаватели. Справиться удалось всем. Большинство даже получили сертификаты отличника, как например, 13-летняя Бибинур. Она посещает музыкальную школу уже 5 лет, где с удовольствием играет на кобызе. Но подобный диктант стал для нее волнительным испытанием, хотя Бибинур и говорит, что с заданиями ей удалось справиться довольно просто.

«Для меня это много значит, потому что я улучшаю свои навыки в музыке, в написании диктанта и улучшаю свой слух. У меня пример в семье – родители. Мне с детства очень нравилась музыка, поэтому я хотела пойти по стопам родителей и заниматься музыкой. И мне самой это интересно и легко дается»,- поделилась участница всеобщего музыкального диктанта Бибинур Кадыр.

Насколько легким или трудным оказывается музыкальный диктант, убедиться могут не только учащиеся школ, их преподаватели и профессиональные музыканты. Каждый любитель музыки способен испытать свои силы и слух. На официальном сайте musdict.ru, посвященном акции, ежегодно открывается регистрация для всех желающих. Там же можно будет найти видеоуроки, которые помогут справиться с заданиями от «Гнесинки» и научат переносить мелодию на листок бумаги даже тем, кто далек от нотной грамоты. Следующий музыкальный диктант пройдет в будущем апреле. И в Костанайской музыкальной школе надеются, что он соберет еще больше любителей и профессионалов этого вида искусства.

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