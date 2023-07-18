В Костанае погиб мотоциклист, его пассажир — в реанимации

31 человек погиб на дорогах Костанайской области с начала года. Полиция региона отмечает, что выросли все показатели аварийности, примерно на 60%. В связи с этим, принято решение о проведении ряда специальных профилактических мероприятий, например операции «Мотоцикл». На днях в областном центре произошла катастрофа, которая унесла жизнь мотоциклиста.

Вечером 16 июля на пересечении улиц Гашека и Базовая, 40-летний водитель мотоцикла SUZUKI, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Мужчина скончался в машине скорой помощи, его пассажир с различными травмами был доставлен в реанимацию городской больницы Костаная. Полицейские начали досудебное расследование. Они предполагают, что причиной ДТП могло стать превышение скорости. Назначены соответствующие экспертизы. За пару дней до этого, подобный случай произошел и на проспекте Абая. Мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем и попал в реанимацию. Полицейские учли резонанс происшествий, и приняли решение о проведении спецоперации «Мотоциклист», сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк:

— Цель мероприятия, это повышение дисциплины среди водителей мототранспорта, а также пресечение фактов эксплуатации мототехники незарегистрированной в установленном порядке, и профилактика ДТП.

Алексей Милюк рассказал, что еще делает полиция, для поддержания дисциплины на дорогах. С начала года пресечено более 73 тысяч нарушений ПДД. На нарушителей наложено штрафов на 773 миллиона тенге, из которых большая часть уже взыскана в бюджет. Задержано более семисот нетрезвых водителей.

— Лишено прав 257, арестовано свыше шестисот человек. Еще 45 водителей сели за руль повторно в состоянии опьянения, и уже понесли уголовные наказания. Реальные сроки лишения свободы получили около сорока лиц. Выявлено более 3800 водителей без правоустанавливающих документов или не имеющих права управления, — сообщил Милюк.

Более восьмисот машин водворены на штрафстоянки — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но, не смотря на это, по итогам полугодия полицейские отмечают рост всех показателей аварийности больше, чем в два раза. 230 человек получили в авариях, которые произошли на территории области, различные ранения, 31 человек погиб. Самый проблемный по аварийности населенный пункт в регионе — областной центр. Здесь в 69 ДТП три человека погибли, и еще 76 пострадали. Но, по тяжести последствий отмечен район имени Беймбета Майлина. Там на дорогах республиканского значения погибли 8 человек.

— В целом можно выделить основные причины высокой аварийности. Очень высокая тяжесть последствий ДТП наблюдается при выезде водителей на полосу встречного движения. Сначала года совершено уже шесть таких ДТП, при которых семь человек погибло, и 21 получили увечья. Следующей причиной является превышение скоростного режима. 14 ДТП. Три погибло, 31 ранено, — сообщил Алексей Милюк.

Полицейские отмечают, что чаще всего в ДТП попадает легковой транспорт. С участием же, и по вине мотоциклистов, произошло 5 ДТП. В одном из таких случаев погиб не водитель, а пассажир.

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