В Костанае «похоронили» асфальт

Такой необычной акцией решил обратить внимание на состояние дорог костанайский общественник. Фото и видео сняты на улице Спортивной( военный городок) в Костанае, сообщает alau.kz

Токтар Махметов установил самодельное надгробие с надписью «RIP. Здесь был асфальт. Костанай. Весна 2020» и возложил к нему гвоздики.

«Воспоминания о нормальном асфальте угасают быстрее, чем сам асфальт. Помним. Любим. Скорбим. Но надеемся и верим», — подписал автор фото в социальной сети Instagram.

Таким образом он надеется, что власти заметят не только проблемы данной улицы, но и многих других в Костанае.

«Дело в том, что эту улицу ремонтировали совсем недавно. Своей акцией хотел осветить проблему этой улицы»,- говорит Токтар Махметов.

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