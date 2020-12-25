В Костанае появилась мемориальная доска в честь первого акима Костаная

Сегодня в Костанае торжественно открыли мемориальную доску в честь депутата Верховного совета КазССР, первого акима города Костанай Корнева Василия Евсеевича, передает alau.kz

Василий Корнев начинал свой трудовой путь слесарем на заводе Соколовско-Сарбайского горнообогатительного комбината, там, в разных должностях он проработал 14 лет. Затем перешел на государственную службу и с 1988 по 1998 год был главой областного центра. За годы честного труда он был удостоен звания почетный гражданин городов Костанай и Рудный. Мемориал установили на доме номер 74 по улице Павлова, где жил Василий Корнев.

«Его все горожане знают. Он работал в самое сложное кризисное время в 90-х годах. Я работал с ним, мы его соратники у него очень-очень много друзей. И это был просто замечательный человек. Как он руководитель города в те года он сделал много добрых дел для горожан, для развития города», — сказал общественник Негмет Суханов.

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