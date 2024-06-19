Фото пресс-службы ДП Костанайской области
В Костанае появилась тревожная кнопка «POLICE SOS». Расположена она на автобусной остановке «Центральный рынок» по улице Алтынсарина. Место было выбрано не случайно, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Исходя из анализа правонарушений, именно здесь полицейские чаще всего выявляют нарушения общественного порядка, в том числе распитие маргинальными лицами спиртных напитков, факты мелких хулиганств, оскорбительных приставаний и загрязнений мест общего пользования. Кроме того, местные жители очень часто жалуются на пребывание возле остановки лиц без определенного места жительства,- рассказал и в прокуратуре Костаная.
Устройство экстренного вызова помощи позволит полиции оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях.
Принцип работы очень прост.
Гражданин, подойдя к устройству, нажимает кнопку SOS. Далее, происходит соединение с центром оперативного управления полиции и передает информацию о происшествии. Дежурный ЦОУ направляет наряд к месту,
По словам начальника местной полицейской службы Управления полиции города Костаная Ернура Алтаева в целом оперативная обстановка в областном центре стабильная.
С начала года полицией выявлено порядка 49 тысяч 500 правонарушений общественного порядка. В том числе, 260 фактов мелких хулиганств, 1700 фактов распития алкоголя, 120 фактов загрязнения мест общего пользования и более 900 случаев приставаний в общественных местах. Благодаря принимаемым профилактическим мерам на 35% снизилось количество преступлений в общественных местах.
Проект установки тревожной кнопки реализован по инициативе городской прокуратуры, акимата и местной полицейской службы.