В Костанае появилась тревожная кнопка «POLICE SOS». Расположена она на автобусной остановке «Центральный рынок» по улице Алтынсарина. Место было выбрано не случайно, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Исходя из анализа правонарушений, именно здесь полицейские чаще всего выявляют нарушения общественного порядка, в том числе распитие маргинальными лицами спиртных напитков, факты мелких хулиганств, оскорбительных приставаний и загрязнений мест общего пользования. Кроме того, местные жители очень часто жалуются на пребывание возле остановки лиц без определенного места жительства,- рассказал и в прокуратуре Костаная.

Устройство экстренного вызова помощи позволит полиции оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях.

Принцип работы очень прост.

Гражданин, подойдя к устройству, нажимает кнопку SOS. Далее, происходит соединение с центром оперативного управления полиции и передает информацию о происшествии. Дежурный ЦОУ направляет наряд к месту,

По словам начальника местной полицейской службы Управления полиции города Костаная Ернура Алтаева в целом оперативная обстановка в областном центре стабильная.

С начала года полицией выявлено порядка 49 тысяч 500 правонарушений общественного порядка. В том числе, 260 фактов мелких хулиганств, 1700 фактов распития алкоголя, 120 фактов загрязнения мест общего пользования и более 900 случаев приставаний в общественных местах. Благодаря принимаемым профилактическим мерам на 35% снизилось количество преступлений в общественных местах.

Проект установки тревожной кнопки реализован по инициативе городской прокуратуры, акимата и местной полицейской службы.

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