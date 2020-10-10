В Костанае появился новый эвакуатор. Полицеские предупреждают соблюдать правила ПДД

Несмотря на установленные дорожные знаки «Стоянка запрещена», размещенные на территории областного центра, многие водители продолжают пренебрегать правилами дорожного движения, и осуществляют стоянку транспортных средств в местах, где это запрещено. Игнорирование таким образом ПДД повлекло увеличение жалоб в полицию.

В настоящее время по инициативе руководства Департамента области приобретен новый эвакуатор для батальона патрульной полиции УП г.Костаная. Данный транспорт упростит работу по очистке улиц города от транспортных средств, владельцы которых оставляют свой автомобиль в неположенном месте, тем самым нарушая ПДД.

По словам полицейских, ими неоднократно велась профилактическая работа, с целью недопущения парковок в зоне действия запрещающего знака.

«На основании статьи 797 КоАП РК сотрудник полиции при совершении водителем правонарушения, предусмотренного статьями 597, 601 административного кодекса, вправе задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию транспортного средства. При этом автомобиль помещается на техническую стоянку акимата г.Костанай», — отметил командир батальона города Ербол Мухамеджанов.

Столкнувшись с такой ситуацией, припарковав свой автомобиль в неположенном месте, и через некоторое время не обнаружив его там же, необходимо обратиться по номеру телефона 8(7142) 39-97-52 или «102».



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