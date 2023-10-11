В Костанае появится еще одна большая зона отдыха для горожан





В северо-западной части Костаная может появиться новый крупный парк. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев. По его словам, уже определена территория вдоль проспекта Назарбаева в районе НИШ. Площадь будущей парковой зоны составит не менее пяти гектаров.

Кроме того, рассматривается участок от улицы Промышленной до улицы Оралхана Мухамеджанова. Несмотря на вытянутую форму, площадь этой территории может достигнуть восьми гектаров.

«Мы сейчас приступим к проектированию. Там уже есть много деревьев. В течение двух лет можно будет провести дополнительное озеленение», — отметил Марат Жундубаев.

В новом парке планируют установить систему полива, обустроить пешеходные дорожки и освещение. Также проект предусматривает размещение малых архитектурных форм, скамеек, беседок, спортивных и игровых площадок.

Отдельное внимание уделят созданию велосипедных и беговых дорожек.

По словам акима, в результате в городе может появиться современная и комфортная зона отдыха для жителей.

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