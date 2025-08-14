В Костанае появится новый пешеходный мост, который будет соединять две набережные. В отделе ЖКХ рассказали, что идею соединить две набережные зоны под большим мостом вынашивали давно, поскольку раньше единственный путь между ними пролегал в обход.

Теперь же под большим мостом строится пешеходная переправа. Работы стартовали в июне, за это время были установлены опорные столбы из бетона, и сейчас начаты работы по монтажу перил, самого основания и напольного покрытия. Длина готового сооружения составит 135 метров, ширина — 3 метра. Проектом также предусмотрены два пандуса для маломобильных граждан.

«Сама конструкция металлическая, т.е. форма сварена металлическая с перилами и само напольное покрытие — это террасная доска композитная. Сроки завершения работ планируются до 8 сентября», — сообщил заведующий сектором технадзора отдела ЖКХ Костаная Станислав Лобанский.

