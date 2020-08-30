В Костанае появится ветровая электростанция за 18 млрд тенге

Ветровая электростанция, общий объем инвестиций, которой составляет 18,4 млрд. тенге, появиться в Костанайском районе и позволит ежегодно производить более 179 миллионов киловатт часов электроэнергии.

В целях минимизации коррупционных рисков при строительстве данного объекта в рамках проекта «Protecting Business and Investments» в августе т.г. года между Департаментом по противодействию коррупции по Костанайской области и ТОО «Жел Электрик» состоялось подписание соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционного проекта «Строительство ветровой электростанции «Ыбырай» мощностью 50 МВт.

«Наша главная задача максимально обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса и полностью исключить какие либо коррупционные риски, это является основой проекта «Protecting Business and Investments», который на сегодняшний день осуществляет профилактику и предупреждение коррупции в бизнес среде, повышение корпоративной антикоррупционной культуры, оказание помощи инвесторам и предпринимателям в ходе взаимодействия с государственными органами» — отметил руководитель антикорурпционной службы Куаныш Бекбасов.

Всего с момента открытия Проектного офиса в Костанайской области, подписано 44 антикоррупционных соглашений. Инвестиционный портфель сопровождаемых компаний составляет более 198 млрд. тенге.

Обо всех фактах нарушения прав предпринимателей можно сообщить в Проектный офис «Protecting Business and Investments» по номерам 54-46-24, +7 776 555 1424, либо в Call – центр Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции 1424.

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