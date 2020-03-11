В Костанае появится завод по переработке металлолома

В этом году в области будут реализованы два проекта по переработке мусора. Первый в Житикаре, там запустят мусоросортировочную линию. А второй, самый крупный в Костанае. Здесь планируют начать строительство завода по переработке металлолома. Об этом сегодня рассказали чиновники на специальном совещании, передает alau.kz

В Костанайской области сокращают количество мусорных полигонов. На начало прошлого года в регионе их было 306, сейчас осталось 266. Сокращать их число намерены и дальше. Всё делается для того, чтобы уменьшить площади загрязненных земель. Но проблема в том, что больше половины действующих полигонов не соответствуют требованиям экологического законодательства и санитарных правил.

«Для приведения полигонов ТБО и сельских свалок в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2019 году владельцами выполнены работы по обустройству 22 полигонов ТБО. В Джангельдинском 8, в Житикаринском 1, Карасуском 9, в районе им.Б.Майлина 2, в Наурзумском 1 и в Федоровском 1», — рассказал заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк.

Кроме этого, 75 предприятий области не имеют разрешения на эмиссию, то есть выброс загрязнителей и других побочных продуктов производства в окружающую среду. Этим предприятиям дали срок до 10 июля, чтобы получить разрешающие документы, иначе владельцам грозят крупные штрафы.

«В Аулиекольском- 12, Джангельдинском-8, Денисовском — 2, Житикаринском — 4, Карабалыкском — 1, Костанайском -1, Наурзумском- 8, им. Б. Майлина -28 и Узункольскомрайоне- 11. В среднем срок получения разрешений составляет около 3 месяцев с учетом разработки экологического проекта и прохождения экологической экспертизы», — пояснил Сергей Карплюк.

А вот в Житикаре со сбором и утилизацией различных отходов наоборот все хорошо. В этом году даже планируется запуск мусоросортировочной линии на базе полигона ТБО «Соцсервис». Стоимость проекта 20 млн.тенге. Акимат района ведет работу по его реализации в рамках Дорожной карты бизнеса. Но самый крупный проект ждут в Костанае. Это появление завода по переработке металлолома.

«Крупный проект мы начинаем реализовывать с ТОО «оператором РОП». Это будет завод по переработке металолома. Старые машины, старую сельхозтехнику будем принимать. Вот на примере Караганды. Я провел переговоры на прошлой неделе, вот сейчас ждем приезда их. Подпишем с ними соглашение и начнем строить уже завод на территории индустриальной зоны. Тем более у нас сейчас сельхозмашиностроение хорошо развивается», — указал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

По словам акима области, предприятие это недорогое — 2-3 млрд тенге. На уровне правительства проект уже одобрен.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.