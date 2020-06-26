В Костанае появятся новые светофоры

В Костанае появятся новые светофорные объекты, некоторые из них будут с вызывным устройством. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Для улучшения организации дорожного движения будут установлены новые светофорные объекты на семи перекрестках Костаная:

улица Дощанова — улица Летунова;

улица Маяковского — улица Фролова;

улица Абая — улица Лермонтова;

улица Каирбекова — улица Шевченко;

улица Баймагамбетова — улица Комарова;

улица Бородина — улица Пушкина;

улица Бородина — улица Складская.

Также будут оборудованы регулируемые пешеходные переходы с вызывным устройством:

по улице Алтынсарина в районе центрального сквера;

по улице Гоголя в окрестностях Казахско — французского центра;

по улице Маяковского в районе мечети;

по проспекту Абая в окрестностях МЦ «Жемчужина»;

по улице Тауелсиздик — улице Летунова в окресностях КГПУ им. У. Султангазина;

по улице Кобыланды батыра в районе Казахско-турецкого лицея.

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