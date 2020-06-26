В Костанае появятся новые светофоры

COVID-2019 в Казахстане
19750 - зарегистрированно
12304 - выздоровевших
147 - летальных случаев
420 - в Костанайской области
В Костанае появятся новые светофорные объекты, некоторые из них будут с вызывным устройством. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Для улучшения организации дорожного движения будут установлены новые светофорные объекты на семи перекрестках Костаная:
улица Дощанова — улица Летунова;
улица Маяковского — улица Фролова;
улица Абая — улица Лермонтова;
улица Каирбекова — улица Шевченко;
улица Баймагамбетова — улица Комарова;
улица Бородина — улица Пушкина;
улица Бородина — улица Складская.
Также будут оборудованы регулируемые пешеходные переходы с вызывным устройством:
по улице Алтынсарина в районе центрального сквера;
по улице Гоголя в окрестностях Казахско — французского центра;
по улице Маяковского в районе мечети;
по проспекту Абая в окрестностях МЦ «Жемчужина»;
по улице Тауелсиздик — улице Летунова в окресностях КГПУ им. У. Султангазина;
по улице Кобыланды батыра в районе Казахско-турецкого лицея.