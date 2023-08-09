В Костанае полицейские наказали водителя, который закрасил дорожную разметку

В Костанае сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который закрасил дорожную разметку.

Житель областного центра упростил въезд ко двору частного дома и закрасил сплошную линию черной краской, сделав ее прерывистой.

Сотрудниками полиции данный факт был выявлен при патрулировании. Житель областного центра привлечен к административной ответственности по статье 630 Административного Кодекса РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений».

Санкция статьи предполагает штраф в размере 2 МРП.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создает условия для совершения ДТП и предупреждают о мерах ответственности. С начала года за игнорирование требований дорожных знаков и разметки к административной ответственности привлечено более 4 тысяч водителей.

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