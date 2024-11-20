На одном из складов областного центра сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учетно-контрольных марок на сумму более 50 миллионов тенге.
Как установлено, в сентябре местная предпринимательница купила эту партию по цене ниже рыночной у неизвестных, намереваясь впоследствии реализовать сигареты.
В настоящее время полицейские проводят дальнейшие мероприятия для выявления канала поставки и всех причастных к противоправной деятельности.
Собранные материалы и изъятое переданы в Управление государственных доходов Костаная.