В Костанае полицейские пресекли конфликт в салоне BMW и нашли предмет, похожий на оружие

— Сегодня, 19:49
Изображение для новости: В Костанае полицейские пресекли конфликт в салоне BMW и нашли предмет, похожий на оружие

Фото ДП области

Конфликт в салоне автомобиля BMW X5 в Костанае привлёк внимание проезжавших мимо очевидцев. Люди заметили агрессивное поведение пассажиров и сразу сообщили о происходящем в полицию.

На место выехали патрульные, бойцы спецотряда быстрого реагирования и следственно-оперативная группа — в регионе, как и по всей стране, в это время проводилась профилактическая операция «Правопорядок». Автомобиль остановили и досмотрели.

По словам старшего инспектора управления административной полиции ДП Костанайской области Эльмиры Испандьяровой, в ходе осмотра в салоне был обнаружен предмет, конструктивно схожий с оружием. Также выяснилось, что 29-летний водитель управлял автомобилем, не имея водительских прав.

По факту незаконного оборота оружия начато досудебное расследование, кроме того, в отношении мужчины возбуждено административное производство за управление транспортным средством без водительского удостоверения. За грубое нарушение правил дорожного движения автомобиль BMW X5 помещён на специализированную стоянку.



