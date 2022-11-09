В Костанае полицейские провели спецоперацию по ликвидации двух нарколабораторий

На территории Костанайской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Рефлекс».

Цель — активизация борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и синтетических психоактивных веществ.

Подробности проведения специальной операции сообщил на фейсбуке начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

«8 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий, при участии специального подразделения «Беркут», проведено одновременное задержание пяти жителей города Костанай, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В доме у одного из задержанных изъято 45 расфасованных полиэтиленовых свертков, а также объемный мешок с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 килограмм. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованных комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивались растения конопли», — пояснил полковник полиции.

В дальнейшем еще у одного из задержанных на балконе многоквартирного дома обнаружена «плантация» предназначенная для выращивания конопли. Стены балкона были обиты светоотражающей тканью, помещение оборудовано обогревателями, осветительными приборами и вентиляцией, в 9 горшках культивировалась марихуана.

«По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей .297 УК РК «Сбыт наркотических средств», в отношении подозреваемых избрана мера пресечение арест», — продолжил начальник ДП Костанайской области.

В текущем году из незаконного оборота изъято более 200 кг. различных наркотических средств в том числе более 555 гр.- героина, 18 кг. 450 гр. — гашиша, более 1 кг. 690 гр. синтетических наркотиков.

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