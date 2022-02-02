В Костанае  полицейские проводят работу по  выявлению нелегальных перевозчиков

Специальные рейды проводятся в местах остановок автобусов и других маршрутных транспортных средств, сообщает пресс- служба ДП Костанайской области.
Только за один день работы стражи порядка составили 7 административных протоколов на водителей за нарушение правил остановки и стоянки.
Первый заместитель начальника ДП Костанайской области, полковник полиции Негмет Исмагулов отмечает, что проблема нелегальных перевозчиков поднимается постоянно. Для их решения в рамках совместного плана проводят регулярные рейды, которые направлены на выявление нарушителей. Этот документ подписан ДП Костанайской области, Ассоциацией перевозчиков Костанайской области, а также управление пассажирского транспорта.
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— С начала года за нарушение правил остановки на остановочных площадках маршрутных транспортных средств к административной ответственности привлечено 45 водителей, — сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Костанайской области, подполковник полиции Виталий Цой.
За осуществление предпринимательской деятельности без уведомления местных исполнительных органов с начала года к административной ответственности привлечено 12 водителей.
Рейды проводятся в тех местах областного центра, где наблюдается наиболее активный пассажиропоток. Это направление в строну городов Тобыл и Рудного, а также Зеленый базар. В местах скопления нелегальных перевозчиков усилено патрулирование.
В тоже время о таких фактах полиция просит сообщать на телефон 102, либо мобильное приложение «102», куда можно обратиться по всем фактам, входящих в компетенцию органов внутренних дел. Работает канал круглосуточно. Действует в любой точке области, где есть мобильный интернет. Отправить информацию зарегистрированный в приложении пользователь может в виде текстового сообщения, с прикреплением медиа-файлов, через аудиосвязь или посредством видеозвонка.
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