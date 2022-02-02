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В Костанае  полицейские проводят работу по  выявлению нелегальных перевозчиков

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Специальные рейды  проводятся в местах остановок  автобусов и  других маршрутных  транспортных средств, сообщает пресс- служба ДП Костанайской области.

Только за один день работы стражи порядка составили 7 административных протоколов на водителей за нарушение правил остановки и стоянки.

Первый заместитель начальника ДП Костанайской области, полковник полиции Негмет  Исмагулов отмечает, что проблема нелегальных перевозчиков  поднимается постоянно. Для их решения в рамках совместного плана проводят регулярные рейды, которые направлены на выявление нарушителей. Этот документ подписан ДП Костанайской области,  Ассоциацией  перевозчиков Костанайской области, а также управление пассажирского транспорта.

— С  начала года  за   нарушение правил  остановки на остановочных площадках маршрутных транспортных средств к административной ответственности   привлечено 45 водителей, — сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Костанайской области, подполковник полиции Виталий Цой.
За осуществление предпринимательской деятельности  без уведомления местных исполнительных органов с начала года  к административной ответственности привлечено 12 водителей.

Рейды проводятся  в тех местах областного центра, где  наблюдается наиболее активный пассажиропоток. Это  направление в строну  городов Тобыл и Рудного,  а также Зеленый базар. В местах скопления нелегальных перевозчиков усилено патрулирование.

В тоже время о таких фактах полиция просит сообщать на телефон 102, либо мобильное приложение «102», куда можно обратиться  по  всем фактам, входящих в компетенцию органов внутренних дел. Работает канал круглосуточно. Действует в любой точке области, где есть мобильный интернет. Отправить информацию зарегистрированный в приложении пользователь может в виде текстового сообщения, с прикреплением медиа-файлов, через аудиосвязь или посредством видеозвонка.

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