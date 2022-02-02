В Костанае  полицейские проводят работу по  выявлению нелегальных перевозчиков

Специальные рейды проводятся в местах остановок автобусов и других маршрутных транспортных средств, сообщает пресс- служба ДП Костанайской области.

Только за один день работы стражи порядка составили 7 административных протоколов на водителей за нарушение правил остановки и стоянки.

Первый заместитель начальника ДП Костанайской области, полковник полиции Негмет Исмагулов отмечает, что проблема нелегальных перевозчиков поднимается постоянно. Для их решения в рамках совместного плана проводят регулярные рейды, которые направлены на выявление нарушителей. Этот документ подписан ДП Костанайской области, Ассоциацией перевозчиков Костанайской области, а также управление пассажирского транспорта.

— С начала года за нарушение правил остановки на остановочных площадках маршрутных транспортных средств к административной ответственности привлечено 45 водителей, — сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Костанайской области, подполковник полиции Виталий Цой.

За осуществление предпринимательской деятельности без уведомления местных исполнительных органов с начала года к административной ответственности привлечено 12 водителей.

Рейды проводятся в тех местах областного центра, где наблюдается наиболее активный пассажиропоток. Это направление в строну городов Тобыл и Рудного, а также Зеленый базар. В местах скопления нелегальных перевозчиков усилено патрулирование.

В тоже время о таких фактах полиция просит сообщать на телефон 102, либо мобильное приложение «102», куда можно обратиться по всем фактам, входящих в компетенцию органов внутренних дел. Работает канал круглосуточно. Действует в любой точке области, где есть мобильный интернет. Отправить информацию зарегистрированный в приложении пользователь может в виде текстового сообщения, с прикреплением медиа-файлов, через аудиосвязь или посредством видеозвонка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.