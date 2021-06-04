В Костанайской области полицейские стреляли в автомобиль с ребенком за рулем

Происшествие случилось 31 мая в Аркалыке, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Сотрудниками полиции в рамках проведения ОПМ «Безопасная дорога» была осуществлена остановка автомашины «MITSUBISHI PAJERO». Вместо выполнения законных требований полицейских, водитель начал скрываться. Уходя от преследования, он неоднократно создавал аварийную ситуацию, ставя под угрозу жизнь и здоровье граждан. При помощи громкоговорящего устройства сотрудниками полиции неоднократно подавалась команда об остановке транспортного средства, водителя предупреждали, что в случае неподчинения будет применено табельное оружие.

«Оценив возможные последствия, сотрудниками полиции в соответствии с п.5 статьи 61 «Закона о правоохранительной службе» было применено табельное оружие для принудительной остановки автомобиля путем повреждения заднего колеса. Только после этого автомашина была остановлена. За управлением автомобиля находился несовершеннолетний 2007 г.р.. На переднем пассажирском сиденье в состоянии алкогольного опьянения находился 35-летний отец, в отношении которого были составлены два административных протокола по статьям «Передача управления транспортного средства лицу не имеющим права управления» и «Невыполнение законных требований об остановке транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

В тот же день, по данному факту было проведено служебное расследование, по результатам которого вынесено решение, согласованное с прокуратурой города, о законности и правомерности применения табельного оружия сотрудником полиции.

Кроме этого, материалы в отношении родителей 14-летнего несовершеннолетнего, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних акимата города для принятия соответствующих мер.

Департамент полиции призывает родителей строго относиться к воспитанию своих детей. Помнить, что транспортное средство является источником повышенной опасности и последствия могут быть тяжелыми как для несовершеннолетних, находящихся за рулем, так и окружающих.

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